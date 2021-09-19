В Волхове иномарка сбила двух девочек: одну из них госпитализировали

В Волхове иномарка сбила двух девочек: одну из них госпитализировали
В аварии пострадал ребенок. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Серьезные травмы получила четырехлетняя девочка из семьи приезжих из Средней Азии.

В Волховском районе сегодня, 19 сентября, произошла авария, в результате которой пострадали две девочки. Одной из них потребовалась госпитализация, о чем пишет 47news.

Все случилось на улице Ломоносова в Волхове недалеко от детско-юношеской спортивной школы. Иномарка наехала на двух девочек – одной из них всего четыре года. Малышка получила серьезные травмы, так что ей потребовалась госпитализация. Про терпевшую известно, что ей скоро исполняется четыре года и она воспитывается в семье приезжих из Средней Азии. Другая девочка покинула место происшествия.

Водитель не покидал место аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке улиц Галстяна и Варшавской произошло ДТП с участием такси. Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

волхов госпитализация дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волхове иномарка сбила двух девочек: одну из них госпитализировали
В Киришах нашлась молодая мать, весящая 29 кг
ЦИК подвел первые итоги по думским выборам
Избирательные бюллетени с трех участков в Петербурге признали недействительными
В Ленобласти из унитаза выплыл блохастый котенок
Явка на выборах в петербургский ЗакС составила 31,35%
В Ленобласти разыскивали 21-летнюю жительницу Киришей весом 29 кг
В Петербурге проверят все инциденты с участием журналистов во время выборов