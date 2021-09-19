В Волхове иномарка сбила двух девочек: одну из них госпитализировали

Серьезные травмы получила четырехлетняя девочка из семьи приезжих из Средней Азии.

В Волховском районе сегодня, 19 сентября, произошла авария, в результате которой пострадали две девочки. Одной из них потребовалась госпитализация, о чем пишет 47news.

Все случилось на улице Ломоносова в Волхове недалеко от детско-юношеской спортивной школы. Иномарка наехала на двух девочек – одной из них всего четыре года. Малышка получила серьезные травмы, так что ей потребовалась госпитализация. Про терпевшую известно, что ей скоро исполняется четыре года и она воспитывается в семье приезжих из Средней Азии. Другая девочка покинула место происшествия.

Водитель не покидал место аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке улиц Галстяна и Варшавской произошло ДТП с участием такси. Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.