В Ленобласти младенец умер при домашних родах

Врачи не успели приехать к началу родов – подоспели только тогда, когда малыш уже умер.

В Ленинградской области умер при домашних родах младенец. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в поселке Аропаккузи. Там у беременной женщины внезапно начались схватки. Супруги вызвали скорую помощь, но медики приехали слишком поздно. На тот момент малыш уже появился на свет и умер.

К сожалению, врачи ничем не могли помочь. Тело малыша отправили в морг, где будет установлена конкретная причина смерти. Про семью известно, что она не состоит на учете и считается благополучной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге малыш попал в больницу после падения из кроватки. Семья полная, на учёте не состоит. Родители малыша официально нигде не работают.