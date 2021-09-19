Александр Беглов: «Выборы состоялись. Они прошли нормально»

Александр Беглов: &#171;Выборы состоялись. Они прошли нормально&#187;
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в ЗакС Петербурга и в Госдуму РФ в Северной столице состоялись и прошли нормально. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он поблагодарил петербуржцев, особо отметив актиное участие в выборах молодежи.

Он подчеркнул, что выборы были корректными и открытыми, чему способствовали наблюдатели и представители Общественной палаты.

Также Беглов отметил, что теперь исполнительная и законодательная власть вместе будут решать вопросы транспортного развития города.

Добавим, пока губернатор Петербурга говорит про нормальные и открытые выборы, глава ЦИК Элла Памфилова заявляет про существующую в городе «пятую колонну», которая препятствует расследованию нарушений в Северной столице, и про то, что избирательная система Петербурга давно нуждается в обновлении.

Кроме того, в горизбиркоме уже признают, что нарушения в ходе голосования есть, однако их якобы немного. В телеграм-каналах же гуляют совсем другие цифры.

Александр Беглов выборы в петербурге новости СПб элла памфилова


 

Новости партнеров
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александр Беглов: «Выборы состоялись. Они прошли нормально»
Дмитрий Медведев кашляет и не выходит в люди
Ограничения на въезд в Финляндию могут совсем скоро снять
В Ленобласти рабочая неделя начнется с заморозков
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по итогам обработки ...
В Ленобласти младенец умер при домашних родах
Дмитрий Солонников: результаты exit-poll могут попасть в итоговые цифры
ЦИК: «Единая Россия» лидирует на выборах в ЗакС Ленобласти с ...