Александр Беглов: «Выборы состоялись. Они прошли нормально»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в ЗакС Петербурга и в Госдуму РФ в Северной столице состоялись и прошли нормально. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он поблагодарил петербуржцев, особо отметив актиное участие в выборах молодежи.

Он подчеркнул, что выборы были корректными и открытыми, чему способствовали наблюдатели и представители Общественной палаты.

Также Беглов отметил, что теперь исполнительная и законодательная власть вместе будут решать вопросы транспортного развития города.

Добавим, пока губернатор Петербурга говорит про нормальные и открытые выборы, глава ЦИК Элла Памфилова заявляет про существующую в городе «пятую колонну», которая препятствует расследованию нарушений в Северной столице, и про то, что избирательная система Петербурга давно нуждается в обновлении.

Кроме того, в горизбиркоме уже признают, что нарушения в ходе голосования есть, однако их якобы немного. В телеграм-каналах же гуляют совсем другие цифры.