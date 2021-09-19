Россиянам рассказали, когда хоть немного потеплеет

Россиянам рассказали, когда хоть немного потеплеет
В некоторых регионах потеплеет. Фото: pixabay.com

В центре европейской части страны ожидается потепление ближе к концу новой недели.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд нашел, чем утешить россиян, которые соскучились по теплу. Он рассказал, что в центре европейской части страны к концу новой недели воздух прогреется до плюс 13 градусов. Такую погоду нельзя назвать бабьим летом, но хоть что-то, пишет ТАСС.

Вильфанд отметил, что потепление настанет уже 24 сентября. При этом не стоит ожидать солнечных дней: будет, скорее всего, пасмурно.

«В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим»,

— подытожил специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти рабочая неделя начнется с заморозков. Ночью температура воздуха составит 0 градусов.

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Россиянам рассказали, когда хоть немного потеплеет
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