В Ленобласти рабочая неделя начнется с заморозков

В Ленобласти рабочая неделя начнется с заморозков
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

Ночью температура воздуха составит 0 градусов.

В Ленинградской области рабочая неделя начнется с заморозков. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что ночь выдастся довольно холодной. Температура воздуха опустится до нуля градусов, где-то она составит минус три градусов. Днем воздух прогреется максимум до плюс 11 градусов. Ветер, разгуливающий по региону, разгонится до 12 метров в секунду.

Осадков, несмотря на прохладу, не ожидается. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Москве в понедельник прогнозируют сильнейший за 73 года ливень. Так, синоптик заявил, что в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя. Такие показатели равны трети месячной нормы для города.

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