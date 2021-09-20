На Дальневосточном у «Форда» лопнуло колесо: машина перевернулась

Машина превратилась в груду металла – водитель, скорее всего, пострадал.
На Дальневосточном сегодня, 20 сентября, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Инцидент произошел на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана. По предварительным данным, иномарка ехала с большой скоростью и в какой-то момент у машины лопнуло колесо. «Форд» вылетел на встречную полосу и оказался на крыше. Как итог – легковушка теперь больше похожа на груду металла.
На место приезжали спасатели, которые перевернули машину и занимаются остром. Непонятно, в каком состоянии водитель, но нет сомнений, что он мог получить травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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