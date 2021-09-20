В Петербурге «Вольво» сбил подростка

В Петербурге &#171;Вольво&#187; сбил подростка
В Невском районе Северной столицы произошло ДТП с участием ребенка. Фото: pixabay.com

В Невском районе Северной столицы произошло ДТП с участием ребенка.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 33-летний мужчина управляя своим автомобилем «Вольво» по пр. Солидарности наехал подростка. 16-летняя девочка перебегала проезжую часть по запрещающему сигналу светофора.

С переломом бедра, раной нижней губы, ссадинами, в тяжелом состоянии подростка госпитализировали в реанимацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия . На пересечении Лиговского пр. и Транспортного пер., мужчина за рулем «Кадиллака» при повороте направо наехал на переходивших в зоне пешеходного перехода подростков. Дети шли на зеленый свет светофора. Ими оказались 17-летний юноша и 15-летняя девочка. Полиция разыскивает водителя.

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