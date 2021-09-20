В Петербурге «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия 

В Петербурге &#171;Кадиллак&#187; сбил подростков и скрылся с места происшествия 
Полиция разыскивает водителя. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Центральном районе Санкт-Петербурга «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия .

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, на пересечении Лиговского пр. и Транспортного пер., мужчина за рулем «Кадиллака» при повороте направо наехал на переходивших в зоне пешеходного перехода подростков. Дети шли на зеленый свет светофора. Ими оказались 17-летний юноша и 15-летняя девочка.

Парень ободрал правый локоть и ушиб правое колено, отказался от госпитализации. Девочка ушибла позвоночник. В состоянии средней тяжести ее увезли на скорой.

Полиция разыскивает водителя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе этой ночью, 20 сентября, произошла жесткая авария с участием двух машин. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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