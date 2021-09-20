На Пулковском жестко столкнулись две машины

В аварии, кажется, пострадала девушка. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, пострадала девушка. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате происшествия заняты сразу три полосы движения.

На Пулковском шоссе этой ночью, 20 сентября, произошла жесткая авария с участием двух машин. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Участниками аварии стали две легковушки. Они по непонятной причине столкнулись на дороге, после чего заняли три полосы движения. На место инцидента выезжали сотрудники ДПС и пожарные. Не уточняется, в каком состоянии находятся водители, а вот автомобили выглядят крайне помято.

«Водителю чёрной машины (по-моему, девушка) было нехорошо, ждали скорую. Но разговаривал, подходил инспектор ДПС»,

— рассказывает свидетельница инцидента.

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