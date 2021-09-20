В Ленобласти обработали 96% протоколов: лидирует «Единая Россия»

Местный избирком подвел промежуточные результаты выборов в Госдуму.

В Ленинградской области на данный момент обработали более 96% протоколов. Председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский отметил, что можно подводить промежуточные результаты выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Он отметил, что жители региона активно участвовали в голосовании: свое мнение выразили 44,29% избирателей, то есть 581 тысяча человек. По одномандатным округам на выборах в Государственную Думу одержали победу Светлана Журова, набравшая 41,91%, Сергей Яхнюк – 40,05% и Сергей Петров – 40,84%.

Что касается федеральных списков, то лидирует партия «Единая Россия», которую поддержали 42,55% человек. На втором месте «Справедливая Россия», на третьем – ЛДПР. «Новые люди» смогли набрать 6,71% голосов, а вот остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Есть также предварительные результаты выборов депутатов местного ЗакСа. У «Единой России» ― 46,45%, за КПРФ ― 20,81%, за партию «Справедливая Россия – патриоты за правду» ― 15,41, ЛДПР ― 10,75% и за «Яблоко» ― 3,17%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге могут отменить выборы на семи участках, на одном возбудят уголовное дело.