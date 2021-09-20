Социолог Максим Шугалей: «Я потерял лидерство на выборах временно»

Социолог Максим Шугалей: &#171;Я потерял лидерство на выборах временно&#187;
Максим Шугалей признался, что решение выдвигаться обдумывал долго. Фото: Telegram-канал Максима Шугалея

Ученый-социолог Максим Шугалей считает, что потерял лидерство на выборах на на пятом одномандатном округе временно. Напомним, он шел в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина». Накануне Шугалей, согласно экзит-полам, был на первом месте на пятом одномандатном округе, опережая Ирину Иванову от КПРФ и Егора Тратникова от ЛДПР на несколько процентов.

Как сообщил социолог корреспонденту «Сенсаций.Нет», сейчас он потерял лидерство, потому что некоторые бюллетени на его округе «куда-то потерялись». «Когда их найдут, думаю, мои результаты значительно улучшатся. Главное их найти», — отметил он.

По его мнению, сейчас власти должны действовать открыто и строго по закону: «Я думаю, что если Смольный не хочет терять лицо, то он сам заинтересован найти пропажу».

Напомним, два года назад ученый попал в плен в Ливии во время проведения исследований. Его освободили в 2020-м. Еще в плену он возглавил список «Родины» на региональных выборах в Коми и стал депутатом местного парламента. Когда он вернулся из Ливии, то передал мандат экс-главе ОНФ региона Елене Ивановой. Тем не менее Шугалей продолжил работать и помогать республике как глава Фонда защиты национальных ценностей.

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