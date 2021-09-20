На мосту через реку Оять ограничат скорость до 40 км/ч

На мосту через реку Оять ограничат скорость до 40 км/ч
Движение ограничат в связи с ремонтом. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На участке дороги введут реверсивное движение.

На мосту через реку Оять введут ограничения пропускной способности в связи с началом планово-предупредительных работ. Они будут действовать с 20 сентября по 10 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что скорость движения по мосту ограничат до 40 км/ч. На мосту две полосы движения – по одной полосе в каждом направлении.

«Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения), светофорный объект»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Железнодорожном проспекте введут ограничения движения. Также в Северной столице неудобства ждут водителей на участке Красносельского шоссе. Граждане столкнутся с ограничениями уже завтра, 21 сентября. Кроме того, сдерживание движения продлятся вплоть до октября.

движение мост новости СПб река оять


 

Новости партнеров
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На мосту через реку Оять ограничат скорость до 40 км/ч
На Будапештской ранее судимый достал нож, чтобы не платить за напитки
Самые знаменитые коты и кошки интернета
Почему некоторые европейцы боятся прививки больше, чем ковида
Фильм «Дюна» бьет рекорды кассовых сборов в России
Охрана вузов Петербурга после трагедии в Перми будет усилена
В Петербурге заблокировали сайты, на которых продавали снюс
Стало известно, сколько человек в мире заражены COVID-19