В Московском районе человек, выпавший из окна, лежит на козырьке и кричит от боли

В Московском районе человек, выпавший из окна, лежит на козырьке и кричит от боли
Врачи ждут приезда сотрудников МЧС. Фото: Pixabay

Пострадавший истекает кровью и просил о помощи около часа.

В Московском районе сегодня, 20 сентября, из окна квартиры выпал человек и остался жив. Около часа он мучается от боли и не может получить помощь. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

В 1-м Предпортовом проезде из окна квартиры выпал мужчина. Он оказался на козырьке и чудом выжил. Истекая кровью и моля о помощи, травмированный человек пролежал около часа. На место прибыла карета скорой помощи, которая не может добраться до мужчины. Чтобы ему помочь, нужно дождаться сотрудников МЧС.

«Около пяти вечера вызвали скорую, она приехала через 15 минут, но без МЧС, говорят, подниматься не могут. Человек лежит в крови, кричит»,

— сообщила жительница дома.

Непонятно, каковы обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 8-летний мальчик-аутист выпал с 7 этажа в Сертолово и выжил.

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