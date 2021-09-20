Онлайн-эфир «Недвижимость Петербурга II» состоится 5 октября

Ситуацию на рынке жилой недвижимости и перспективы обсудят на онлайн-эфире. Фото: pixabay

Ситуацию на рынке жилой недвижимости и перспективы обсудят на онлайн-эфире. Фото: pixabay

Агентство Бизнес Новостей, МК в Питере и telegram-канал «Деловая газета» 5 октября проведут онлайн-эфир «Недвижимость Петербурга II».

В фокусе обсуждения

• Текущая ситуация рынка жилой недвижимости и ближайшие перспективы. • Льготная ипотека и прогноз покупательского спроса на II полугодие 2021. • Будущее рынка апарт-жилья. • Жилье в комфортной среде: развитие общественных пространств жилых комплексов. • Какие форматы выводить на рынок, что ждет потребитель? • Цифровизация девелопмента: успешные практики. • Взаимодействие застройщика и ресурсоснабжающей компании: в поиске баланса.

Аудитория

Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители и менеджеры девелоперских, подрядных, строительных, ресурсоснабжающих организаций, представителей банков, инвестиционных компаний, финансовых структур, юридических компаний, риэлтеры и консультанты, аналитики, СМИ.

Формат проекта

Модерируемая дискуссия, онлайн-эфир.

Общая продолжительность мероприятия 3 часа, с 10:00 до 13:00.

Условия участия

Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация: https://project1358979.tilda.ws/regmk .

Модератор

Тимофей Шабаршин, главный редактор, «Московский Комсомолец в Петербурге», член союза журналистов России