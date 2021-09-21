Россия возобновила полеты в четыре страны

Увеличивается количество рейсов в уже открытые для посещения Венгрию, Казахстан и Катар. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Увеличивается количество рейсов в уже открытые для посещения Венгрию, Казахстан и Катар. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Со вторника 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией.

С сегодняшнего дня рейсы из Москвы в Мадрид и Барселону будут выполняться четыре раза в неделю, а в Малагу и Аликанте — по два.

Как сообщили «РИА Новости», полеты в Ирак будут осуществляться два раза неделю по маршруту Москва — Багдад. В Кению можно полететь по маршруту Москва — Найроби дважды в неделю, а в Братиславу — четыре раза из Москвы и два из Санкт-Петербурга.

Также отмечается, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристы, которые сделали однокомпонентную прививку от коронавируса, не смогут посетить Турцию без результатов ПРЦ-теста.