В мире коронавирусом заразились более 229 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена более 546 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 21 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 229 044 205, скончались от вируса 4 699 518 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 42 286 531 человек заразился, 676 059 умерли. На втором месте находится Индия: 33 478 419 инфицированных, 445 133 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 247 667 зараженных, умерли 590 955 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала пандемии COVID-19 жертвами нового вируса в США стали более 675 тыс. человек, показатель превышает количество жертв испанского гриппа, разразившегося в 1 918 году.