Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и -2 градуса

Середина недели встретит жителей Ленобласти облачной погодой, пройдут небольшие дожди.

В ночь на среду, 22 сентября, температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами похолодает до -2. В дневное время столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов.

Как сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди пройдут лишь ночью, днем без существенных осадков.

Северо-восточный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге похолодает до +3 градусов и пойдут дожди в ночь на вторник.