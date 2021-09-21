Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и -2 градуса

Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и -2 градуса
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Середина недели встретит жителей Ленобласти облачной погодой, пройдут небольшие дожди.

В ночь на среду, 22 сентября, температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами похолодает до -2. В дневное время столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов.

Как сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди пройдут лишь ночью, днем без существенных осадков.

Северо-восточный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге похолодает до +3 градусов и пойдут дожди в ночь на вторник.

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