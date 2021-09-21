Ковид и дискриминация. Почему общество ополчилось на пожилых

Пенсионеры часто сталкиваются с дискриминацией по признаку возраста во многих сферах.

Пенсионеры часто сталкиваются с дискриминацией по признаку возраста во многих сферах.

Пандемия COVID-19 привела к ущемлению прав пожилых людей, пренебрежительному к ним отношению и даже обвинениям в распространении вируса. Дискриминация и эйджизм в мире стали темой разговора на 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Коронавирус, который особо опасен для пожилых людей, показал множество социальных проблем старшего поколения.

«В связи с пандемией стала очевидной проблема укоренившегося эйджизма и дискриминации по признаку возраста во многих сферах, при этом пожилым людям ставят в вину введение режима изоляции и других мер, ограничивающих личную свободу», – подчеркнула независимый эксперт по вопросу о правах пожилых людей Клаудия Малер.

С эйджизмом, или дискриминацией по возрастному признаку, сталкиваются люди в возрасте по всему миру. В ООН поступает множество сообщений о домах престарелых, в которых отсутствуют необходимые средства защиты COVID-19. Фиксируются ужасные факты об изоляции постояльцев, ограничении их в медицинской и паллиативной помощи.

«И так скоро умрет, а у нас молодые нуждаются в помощи». С такой логикой сталкиваются пожилые пациенты в больницах при обращении с признаками коронавируса. Такие случаи — не редкость даже с благополучной Европе.

«В социальных сетях пишут, что люди старшего поколения «напрасно занимают больничные койки», а некоторые так называемые «журналисты» даже заявляют, что «отсев» пожилых людей вследствие корнавируса может пойти на пользу экономике», – говорится в докладе.

Это не может не сказаться на эмоциональном самочувствии возрастных пациентов.

В докладе рассказывается о существующих в мире масштабах насилия в отношении пожилых людей, их дискриминацию в сфере занятости и иногда полную социальную изоляцию.

По данным экспертам, наличие в стране эйджистских взглядов сокращает жизнь человека в среднем на семь лет по сравнению с теми странами, где к старению относятся положительно.

Поэтому в ООН планируют призвать все страны разработать стратегии, направленные на борьбу с эйджизмом, а также продвигать идеи здорового и активного старения.