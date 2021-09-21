Время силы: что можно и нельзя в день осеннего равноденствия

Встречаем начало астрономической осени правильно.

Немного астрономии

С точки зрения науки, равноденствие — астрономическое явление, когда центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. В первом таким образом начинается астрономическая осень, а во втором — весна.

Все следует из названия — на всей планете день и ночь длятся по 12 часов. Примерно. И все-таки день на несколько минут длиннее за счет преломления света в земной атмосфере.

День осеннего равноденствия в 2021 году

Многие уверены, что осеннее равноденствие имеет «фиксированную» дату — 22 сентября. Это не совсем так. За время существования григорианского календаря день осеннего равноденствия в разные годы приходился и на 21, и на 23 сентября.

Какого числа день осеннего равноденствия в 2021 году? В 2021 году это случится 22 сентября в 19:21 (UTC) или в 22:21 (по Москве). После световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. И начнется обратный процесс, пока день снова не уровняется в марте – в день весеннего равноденствия.

Энергия дня

Как правило, еще наши предки считали этот день особенным благодаря его энергетике. В некоторых культурах в день осеннего равноденствия отмечают новый год.

22 сентября 2021 года 22:21 – семь двоек в дате, по расчетам нумерологов, придают дню дополнительную энергетическую нагрузку. В этот день нужно быть очень аккуратными в своих словах и поступках.

Астрологи также не рекомендуют начинать 22 сентября новые дела.

Если решение каких-либо вопросов затянулось, то делать этого именно в этот день крайне нежелательно.

Не лучшее время выяснять отношения с окружающими людьми. Негативные чувства по отношению к людям – зависть, осуждение — могут обернуться против своих носителей. В этот день чистоте мыслей и экологичности поступков – особое внимание. А иначе негативная энергетика уведет благополучное расположение дел на долгое время.

Необходимо оставить весь негатив в прошлом, простить старые обиды и настроиться на позитивную волну, чтобы Вселенная услышала ваши мечты и помогла их исполнению.

В этот день хорошо принимать гостей, демонстрировать свое гостеприимство.

Любопытно также, что сны в день осеннего равноденствия считаются вещими, а загаданные желания имеют хорошие шансы сбыться.