МЧС показало видео с севшим во Внуково самолетом с расстрелянными студентами из Перми

Во Внуково приземлился спецборт с с расстрелянными студентами. Фото: МЧС России

Во Внуково приземлился спецборт с с расстрелянными студентами. Фото: МЧС России

Специальный борт МЧС России Ил-76 с пострадавшими в Пермском государственном национальном исследовательском университете совершил посадку в аэропорту Внуково.

Во вторник, 21 сентября, воздушное судно приземлилось в Москве. Спецборт доставил на лечение в столицу семерых пострадавших.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. При задержании стрелок оказывал сопротивление, полицейскому пришлось выстрелить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу.