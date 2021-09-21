В театре на Таганке зрительница избила актера букетом

Анурова отхлестали цветами на глазах у многочисленных зрителей.

В московском театре на Таганке состоялся премьерный показ спектакля «Вишневый сад». В конце одна из зрительниц избила актера Антона Ануров букетом цветов. Об этом рассказала солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина в своем Instagram-аккаунте.

Непонятно, по какой причине девушка набросилась на артиста. Известно лишь, что она вышла на сцену, когда Ануров вместе с другими актерами вышел на поклон.

«Она просто подошла и по-настоящему отхлестала живым букетом актера прямо у всех на глазах»,

— делится Дрождина.

Ануров, пишут СМИ, признался, что не знает, кем была нападающая. Он добавил, что подобное происходит не в первый раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Нюхач». В данный момент неизвестно, в связи с чем скончался мужчина, также как и нет информации о том, когда состоятся похороны.