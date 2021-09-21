Петербургским рестораторам позволят открыть зимние веранды

Они появятся на улицах города в период с 20 декабря по 15 января.

В Санкт-Петербурге вновь начнут работать зимние веранды. Рестораторы смогут установить на период с 20 декабря по 15 января. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в Смольного.

В тексте постановления правительства сказано, что рестораторы в холодное время года смогут установить на улице столы, стулья, кресла, скамейки, софы, вазоны и зонты. Площадь зимних веранд не может превышать площадь самого заведения, при котором находится. Также веранда не должна мешать пешеходам, то есть уличная мебель должна обеспечить минимальную ширину пешеходной части тротуаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС Петербурга принял закон о верандах для кафе в любое время года.