Петербургским рестораторам позволят открыть зимние веранды

Петербургским рестораторам позволят открыть зимние веранды
Рестораны смогут открыть зимние веранды. Фото: pixabay.com

Они появятся на улицах города в период с 20 декабря по 15 января.

В Санкт-Петербурге вновь начнут работать зимние веранды. Рестораторы смогут установить на период с 20 декабря по 15 января. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в Смольного.

В тексте постановления правительства сказано, что рестораторы в холодное время года смогут установить на улице столы, стулья, кресла, скамейки, софы, вазоны и зонты. Площадь зимних веранд не может превышать площадь самого заведения, при котором находится. Также веранда не должна мешать пешеходам, то есть уличная мебель должна обеспечить минимальную ширину пешеходной части тротуаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС Петербурга принял закон о верандах для кафе в любое время года.

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Петербургским рестораторам позволят открыть зимние веранды
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