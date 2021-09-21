В петербургских «Крестах» инвалида-колясочника задушил сокамерник

Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет обстоятельства гибели заключенного в СИЗО «Кресты» в Колпино. Мужчину 1984 года рождения нашли задушенным, правоохранители считают причастным к убийству его сокамерника.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября, но известно о случившемся стало только сегодня. 36-летнего заключенного обнаружили в камере без признаков жизни. Сотрудники «Крестов» вызвали реанимационную бригаду, но прибывшим врачам оставалось только зафиксировать смерть.

О случившемся доложили следственным органам, после чего началась проверка. В частности, сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства, причины и условия убийства, а также оценивают действия должностных лиц следственного изолятора по обеспечению безопасности заключенных.

Известно, что погибший был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и отбывал заключение в двухместной камере вместе с еще одним 47-летним преступником, который попал за решетку после нападения с ножом на двоих мужчин возле гостиницы «Пулковская». Оба осужденных не единожды становились пациентами психиатрических отделений, а умерший также был прикован к инвалидной коляске.

Заключенному, задушившему сокамерника, предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (Убийство). Расследование продолжается.

Напомним, что сегодня в Петербурге также вынесли приговор членам банды «черных риелторов». Один из них, ответственный за убийства стариков, получил пожизненный срок. Главарь банды, бывший полицейский Сергей Крохин, также проведет остаток своих дней за решеткой — ему вынесли приговор еще два года назад.