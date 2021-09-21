Власти Канарских островов заявили, что ущерб от извержения вулкана превысит 400 млн евро

Ущерб от извержения вулкана на острове Пальма (Канарские острова) будет больше 400 млн. евро. Об этом заявил сегодня, 21 сентября, глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Король Испании Филипп VI также прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что остров Пальма сейчас — зона бедствия, а ущерб будет намного больше заявленной Торресом цифры. Накануне король хотел посетить остров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства Канарских островов обратил внимание на то, что в данный момент потоки лавы движутся со скоростью 200 м/ч. Как с этим справиться, не известно.

Извержение вулкана началось на Пальме 19 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей острова Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов, эвакуируют в ряде муниципалитетов, потому как несколько дней назад там началось извержение вулкана.