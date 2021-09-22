На Камчатке кафе разрешили работать ночью при одном условии

На Камчатке кафе разрешили работать ночью при одном условии
На Камчатке кафе могут работать по ночам. Фото: pixabay.com

У заведений общественного питания на полуострове Камчатка есть возможность работать в ночное время. Однако существует одно условие — 80% сотрудников должны быть привиты от коронавируса.

Об этом сообщает в социальной сети Instagram глава края Владимир Солодов.

«Кафе, бары и рестораны, где привиты более 80 процентов сотрудников, смогут возобновить работу после 23:00, — заявил Владимир Солодов. — Медицинские работники, занятые в прививочной кампании, будут получать стимулирующую выплату за каждого привитого в размере 700 рублей».

Известно, что первый укол вакцины от новой коронавирусной инфекции на Камчатке сделали уже свыше 82 тыс. граждан.

Несмотря на то, что в регионе замечено сокращение количества госпитализаций каждые 24 часа, правительство региона сохраняет резервный коечный фонд для пациентов с COVID.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Греции с 20 сентября вступили в силу новые правила, которые связаны с коронавирусом.

камчатка коронавирус общепит


 

Новости партнеров
«Зенит» проиграл в Лиге чемпионов, Россия вылетела с чемпионата Европы
«Зенит» проиграл в Лиге чемпионов, Россия вылетела с чемпионата Европы
Летящий из Антальи в Петербург самолет попал в стаю птиц, в Пулково объявили тревогу
Летящий из Антальи в Петербург самолет попал в стаю птиц, в Пулково объявили тревогу
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Камчатке кафе разрешили работать ночью при одном условии
В Самарской области ужесточаются меры против COVID
Умер актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон
На улице Бармалеева загорелась трехкомнатная квартира
Ученые нашли новые свойства белков коронавируса
На КАДе в грузовике загорелась кабинка водителя
Невролог рассказала россиянам о первых признаках болезни Альцгеймера
Центробанк хочет усилить контроль за пополнением карт через банкоматы