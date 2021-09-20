В Греции ужесточили ограничения из-за ковида

В Греции с 20 сентября вступили в силу новые правила, которые связаны с коронавирусом.

Как пишет издание Alfavita.gr, ограничения будут действовать до 27 сентября, при этом и прошлые введенные меры останутся в силе.

Правительство Греции расширило ограничения в части наземных перевозок.

Отныне пассажирам такси или специального трансфера при поездке из одного региона Греции в другой обязательно нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации против ковида или отрицательный результат ПЦР, экспресс-тестов.

Туристам должны будет иметь при себе справки или сертификаты о прививках при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов. Имеются в виду места, которые находятся в закрытых помещениях.

То же самое касается и посещения музеев. ПЦР не понадобится только на экскурсиях, проводимых на открытом воздухе.

Напомним, в Греции все еще действует масочный режим во всех закрытых помещениях.

По последним данным, в Греции с начала пандемии зафиксировано 632 908 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 14 505.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России обсуждают идею оплачиваемых выходных после прививки от COVID-19. С такой инициативой выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив.