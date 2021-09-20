Что дает прививка от коронавируса и как получить приз

В России обсуждают идею оплачиваемых выходных после прививки от COVID-19.

С такой инициативой выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — говорится в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Что можно получить за прививку от ковид

Чтобы поощрить россиян вакцинироваться, правительство страны выпустило постановление, согласно которому с 1 сентября среди привитых будут разыгрываться 100 тысяч рублей. Эксперимент продлится до 1 декабря. Стать участником лотереи просто. Нужно лишь прийти в любой пункт вакцинации и сделать прививку от коронавируса. Счастливчиков выбирают случайным образом.

В Москве организовали розыгрыш автомобилей среди горожан, сделавших прививку против COVID-19. С апреля также здесь действует программа для жителей в возрасте от 60 лет. Им за прививку дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров.

В Якутии всем привитым бюджетникам предоставляют по два дополнительных выходных — в день укола и следующий за ним. Норма действует с 10 мая 2021 года без ограничения сроков.

В Костроме тем, кто сделал прививку дарят сто бесплатных поездок в общественном транспорте. Правда, льгота распространяется только на женщин от 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Что такое вакцина?

Вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции — конкретным вирусом или бактерией.

Она заставляет нашу иммунную систему распознавать «диверсанта», чтобы научиться с ним бороться. Пациент не заболеете от самой прививки, но у некоторых может возникнуть реакция на нее. болезни.

Именно поэтому вакцины являются столь мощным способом в борьбе с различными заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие.

Стоит ли делать прививку

Пока вакцинация против Covid-19 не является обязательной ни в одной стране мира. Однако ученые настоятельно рекомендуют сделать прививку большей части взрослого населения — за исключением тех, кому это может быть противопоказано по состоянию здоровья. Всемирная организация здравоохранения уверяет, что это является единственным надежным способом покончить с пандемией.