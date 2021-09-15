Ученые советуют сделать прививку от гриппа: так можно обезопасить себя от ковида

Ученые советуют сделать прививку от гриппа: так можно обезопасить себя от ковида
Прививка помогает снизить риск заражения ковидом. Фото: Pixabay

Прививка поможет снизить риск заражения инфекцией.

Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд рассказали, что прививка от гриппа способна снизить риск заражения коронавирусом примерно на 47%. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сервере препринтов medRxiv.

Эксперты, изучив данные, пришли к выводу, что люди, сделавшие прививки от гриппа, реже заболевали коронавирусом во время первых двух волн пандемии. Риски снижаются почти в два раза. Вполне возможно, что это может быть связано с эффектом «тренированного иммунитета».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили: названа причина. Процедуру отложили до новой инспекции производителя.

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