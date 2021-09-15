Ученые советуют сделать прививку от гриппа: так можно обезопасить себя от ковида

Прививка поможет снизить риск заражения инфекцией.

Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд рассказали, что прививка от гриппа способна снизить риск заражения коронавирусом примерно на 47%. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сервере препринтов medRxiv.

Эксперты, изучив данные, пришли к выводу, что люди, сделавшие прививки от гриппа, реже заболевали коронавирусом во время первых двух волн пандемии. Риски снижаются почти в два раза. Вполне возможно, что это может быть связано с эффектом «тренированного иммунитета».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили: названа причина. Процедуру отложили до новой инспекции производителя.