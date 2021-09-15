Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили: названа причина

Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили: названа причина
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Процедуру отложили до новой инспекции производителя.

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса рассказал, что вопрос одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» решили приостановить до новой инспекции завода производителя. Об этом сегодня, 15 сентября, пишут РИА Новости.

Он отметил, что производитель должен доказать, что места, где производят препарат, соответствуют всем стандартам. Барбос объяснил, что в ходе проверки были выявлены несоответствия.

«Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция… Процесс приостановлен до того, как это произойдет»,

— добавил замдиректора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал о самочувствии Путина, ушедшего на карантин. Глава государства объяснил, что в его окружении есть люди, у которых подтвердился COVID-19, поэтому президенту необходимо некоторое время быть на самоизоляции.

"Спутник V" ВОЗ производство


 

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