Бузову застукали на отдыхе с Лазаревым

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась совместным фото с поп-исполнителем Сергеем Лазаревым. Поклонники отреагировали на публикацию неоднозначно.

Новый снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Судя по геотегу, который поставила Бузова, они с Лазаревым отдыхают в одном отеле в Турции.

«Твоя любовь — это так красиво», — подписала совместное фото телеведущая.

Такой подписью к фото певица намекнула на романтические отношения с артистом, заинтриговав поклонников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ. На такие мысли ее подтолкнул сериал.