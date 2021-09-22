Бузову застукали на отдыхе с Лазаревым

Бузову застукали на отдыхе с Лазаревым
Бузова поделилась фото с Лазаревым. Фото: скриншот Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась совместным фото с поп-исполнителем Сергеем Лазаревым. Поклонники отреагировали на публикацию неоднозначно.

Новый снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Судя по геотегу, который поставила Бузова, они с Лазаревым отдыхают в одном отеле в Турции.

«Твоя любовь — это так красиво», — подписала совместное фото телеведущая.

Такой подписью к фото певица намекнула на романтические отношения с артистом, заинтриговав поклонников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ. На такие мысли ее подтолкнул сериал.

инстаграм ольга бузова Сергей Лазарев


 

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