Пассажир «Жигулей» погиб в лобовом ДТП с фурой в Кингисеппском районе

Пассажир &#171;Жигулей&#187; погиб в лобовом ДТП с фурой в Кингисеппском районе
Автомобиль выехал на полосу встречного движения. pixabay.com

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Погиб пассажир одного из авто.

Дорожный инцидент случился во вторник, 21 сентября, на 85-м километре трассы Петергоф — Кейкино. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутным КамАЗом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате аварии 47-летний местный житель, находившийся в салоне легковушки. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 17 пассажиров. Два человека погибли.

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