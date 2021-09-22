Пассажир «Жигулей» погиб в лобовом ДТП с фурой в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Погиб пассажир одного из авто.

Дорожный инцидент случился во вторник, 21 сентября, на 85-м километре трассы Петергоф — Кейкино. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутным КамАЗом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате аварии 47-летний местный житель, находившийся в салоне легковушки. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 17 пассажиров. Два человека погибли.