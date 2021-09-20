В ДТП с микроавтобусом погибли два человека в Ростовской области

В ДТП с микроавтобусом погибли два человека в Ростовской области
Пострадавших госпитализировали. Фото: Pixabay

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 17 пассажиров.

В результате инцидента двое человек погибли, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По предварительной информации, вечером 20 сентября в Новошахтинске водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, в котором находились 17 человек.

Водитель фуры находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.

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