В ДТП с микроавтобусом погибли два человека в Ростовской области

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 17 пассажиров.
В результате инцидента двое человек погибли, сообщается на сайте «МВД Медиа».
По предварительной информации, вечером 20 сентября в Новошахтинске водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, в котором находились 17 человек.
Водитель фуры находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.