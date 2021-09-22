Задержан мужчина, укравший технику на миллион рублей из магазина в Сосновом Бору

Задержан мужчина, укравший технику на миллион рублей из магазина в Сосновом Бору
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл технику на один миллион рублей из магазинов Соснового Бора Ленобласти.

Во вторник, 21 сентября, в салон сотовой связи, расположенный в доме №9 на проспекте Героев, через потолок пробрались грабители. Они вынесли смартфоны и планшеты разных марок.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Кудрово. В его гараже правоохранители обнаружили большое количество мобильных телефонов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержаны трое мужчины, которые вынесли водку из «Дикси» на Тореза.

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