В Петербурге сделают благоустроенные зоны для кемпингов

Автокемпинги станут частью структуры городской транспортной инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге планируют сделать благоустроенные зоны для кемпингов. Инициативу обсудили в комитете по транспорту сегодня, 21 сентября. Ожидается, что первые автокемпинги появятся на Канонерском острове, в Пушкине и Сестрорецке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что путешественники смогут останавливаться на городских парковках, где смогут воспользоваться общественным душем и туалетом, а также зоной сервиса, где можно будет пополнить запасы воды. Парковки хотят оснастить электропитанием.

«Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике – это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения»,

— сообщили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти заработали экологические кемпинги.