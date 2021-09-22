В Петербурге сделают благоустроенные зоны для кемпингов

В Петербурге сделают благоустроенные зоны для кемпингов
Автокемпинги оснастят всем необходимым. Фото: pixabay.com

Автокемпинги станут частью структуры городской транспортной инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге планируют сделать благоустроенные зоны для кемпингов. Инициативу обсудили в комитете по транспорту сегодня, 21 сентября. Ожидается, что первые автокемпинги появятся на Канонерском острове, в Пушкине и Сестрорецке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что путешественники смогут останавливаться на городских парковках, где смогут воспользоваться общественным душем и туалетом, а также зоной сервиса, где можно будет пополнить запасы воды. Парковки хотят оснастить электропитанием.

«Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике – это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения»,

— сообщили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти заработали экологические кемпинги.

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