Как навести порядок в доме за 10 минут в день

Убираешь, убираешь, моешь, трешь, расставляешь, а порядка как не было так и нет. Зато есть усталость и раздражение. Знакомо? Если утомительная обязанность отнимает слишком много времени, попробуем подойти к процессу более осознанно. Итак, 6 лайфхаков для идеального порядка.

1. Не пытайтесь «съесть слона», то есть сделать весь объем работы по дому за один подход. Когда вы разобьете процесс на мелкие ежедневные обязанности, то наведение порядка станет гораздо более приятным процессом.

2. Разделите дом на зоны. Например, кухня, гостиная, ванная, спальня и т.д. Уделяйте уборке каждой зоны по 10 минут в день. Это может быть чистка раковины или полировка зеркал. Важно не увлечься, и, начав с подметания полов, не закончить мытьем люстры. Каждой зоне — 10 минут.

3. Отдельное внимание тем местам, которые нуждаются в ежедневной уборке – сантехника, кухонный стол, рабочее место. Да, на них придется тратить время каждый день. Возьмите в руки таймер. Ровно 5 минут необходимо, чтобы навести тут блеск. Эти минуты сэкономят часы и силы в выходные, когда из-за накопившегося приходится брать бардак штурмом.

4. Без генеральной уборки не обойтись. Но тут все не так страшно, если выполнены предыдущие пункты. Около 45 минут в неделю будет вполне достаточно, чтобы навести порядок.

5. Выбирайте правильные моющие средства. Все больше производителей делают упор на экологичность средств для уборки без ущерба для эффективности. Действительно, использование натуральных чистящих средств помогает снизить количество летучих органических соединений в доме. К сожалению, не всегда маркировки эко или био – гарантия того, что внутри флакона действительно безопасные для природы и человека средства.

6. Подберите себе удобный инвентарь. Марля и ветошь – это вчерашний век. С ними быстро навести блеск и уложиться в 10 минут не получится. Зато прекрасно получится россыпь ворсинок на полированной поверхности, а на стекле – серые разводы. К чему такие жертвы? Все уже придумано и стоит недорого. Для влажной уборки лучше использовать салфетки из целлюлозы или микрофибры. Для стекол и зеркал есть салфетки с полиуретановым покрытием. Они даже не требуют использования чистящих средств.