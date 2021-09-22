Гузеева впервые рассказала о домогательствах: «Это ад»

Актриса вспомнила, как к ней приставали взрослые мужчины, когда она была совсем молодой девушкой.

Актриса Лариса Гузеева впервые призналась, что ее домогались во время съемок в кино. Подробностями она поделилась в интервью Катерине Гордеевой. Об этом пишут РИА Новости.

Артистка отметила, что домогательства происходили, когда ей едва исполнилось 18 лет. Людей, пристававших к ней, Гузеева называет «чистыми упярыми», которые понимали свою безграничную власть и пользовались этим. Она до сих не может забыть, как к ней ломились в дверь среди ночи. Происходящее знаменитость называет «адом».

«Я с этим живу и держу язык за зубами. Поэтому, когда пишут в соцсетях о том, какие артистки проститутки, что сначала давали, а потом вспомнили, я пишу, что вы не имеете права судить. У вас нет этого опыта»,

– считает актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 76-летнего тренера по тхэквондо подозревают в домогательстве 9-летней.