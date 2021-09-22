В Екатеринбурге рабочий погиб при обрушении котлована

Погиб один человек - уроженец Узбекистана 1989 года рождения. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Погиб один человек - уроженец Узбекистана 1989 года рождения. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Следственные органы Екатеринбурга возбудили уголовное дело после гибели рабочего в результате обрушения подпорной стены котлована.

Как сообщает региональное следственное управление СК, дело открыли по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что перед произошедшим рабочие, по предварительным данным, пытались сделать врезку в канализационную трубу.

Обрушение подпорной стены котлована на строящемся объекте произошло вечером в среду. Погиб один человек — уроженец Узбекистана 1989 года рождения. Еще один рабочий из Узбекистана 1962 года рождения госпитализирован с повреждением ноги.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи устанавливают должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности работ на стройке.

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