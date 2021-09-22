В АТОР назвали страны, которые оформляют шенген российским туристам

В АТОР назвали страны, которые оформляют шенген российским туристам
Путешественники, у которых есть сертификат о прививке "Спутником V", могут посетить Эстонию. Фото: pixabay

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, какие страны выдают шенгенскую туристическую визу российским путешественникам.

Как сообщается на сайте АТОР, в список попали такие страны, как Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. В эти страны россияне могут попасть вне зависимости от статуса вакцинации. Путешественники, у которых есть сертификат о прививке «Спутником V», могут посетить Эстонию.

Визовые центры Исландии и Франции предоставляют возможность оформить туристические визы гражданам, которые прошли вакцинацию препаратами, одобренными ВОЗ или ЕС. Кроме того, для поездки в Исландию подойдет сертификат о недавно перенесенном коронавирусе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия в октябре возобновит авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией.

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