Трамвай сошел с рельс у метро «Выборгская»

Трамвай сошел с рельс у метро &#171;Выборгская&#187;
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Выборгском районе Петербурга в ночь на четверг произошел дорожный инцидент — трамвай сошел с рельс.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, все случилось в ночь на 23 сентября на Лесном проспекте у станции метрополитена «Выборгская».

Трамвай №40 сошел с рельс на повороте. Сейчас транспорт стоит посередине перекрестка Лесного проспекта и улицы Смолячкова, проезду не мешает. На месте происшествия работает аварийная служба. Судя по всему, никто в результате схода трамвая с рельс не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД перед съездом на Пулковское шоссе полностью сгорела «Лада». По данным городского управления МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре в 22:49. Легковушка выгорела по всей площади

выборгская дтп лесной проспект новости СПб сход с рельс трамвай


 

Новости партнеров
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамвай сошел с рельс у метро «Выборгская»
Врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре
Триквел «Фантастических тварей» выйдет в кинотеатрах в апреле
В Пулково ночью 23 сентября задержали два авиарейса
Перечислены самые популярные цвета автомобилей в России в 2021 году
Ученый из Петербурга рассказал, как отличить ОРВИ от гриппа
Сборная России по мини-футболу обыграла Вьетнам и вышла в четвертьфинал ЧМ
На КАД перед съездом на Пулковское шоссе полностью сгорела «Лада»