Трамвай сошел с рельс у метро «Выборгская»

В Выборгском районе Петербурга в ночь на четверг произошел дорожный инцидент — трамвай сошел с рельс.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, все случилось в ночь на 23 сентября на Лесном проспекте у станции метрополитена «Выборгская».

Трамвай №40 сошел с рельс на повороте. Сейчас транспорт стоит посередине перекрестка Лесного проспекта и улицы Смолячкова, проезду не мешает. На месте происшествия работает аварийная служба. Судя по всему, никто в результате схода трамвая с рельс не пострадал.

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