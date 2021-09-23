В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В четверг, 23 сентября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне из Пулково задержали внутренние рейсы. Всего с вылетом опоздали пять самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Симферополя, Москвы и Сочи. С вылетом задержали рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако вылет сдвинули на 13:25.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что при заходе на посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц.

аэропорт пулково самолеты


 

Новости партнеров
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Диетолог рассказала, как чай и кофе влияют на здоровье
Из аэропорта Пулково открываются прямые рейсы в Дубай
Врач-инфекционист объяснил, какие анализы нужно сдать после перенесенного ...
Лавров заявил, что у России нет планов по вступлению в НАТО
Отек лимфоузлов может быть симптомом лимфомы Ходжкина
Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ будет готов
Трамвай сошел с рельс у метро «Выборгская»