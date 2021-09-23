В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг, 23 сентября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне из Пулково задержали внутренние рейсы. Всего с вылетом опоздали пять самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Симферополя, Москвы и Сочи. С вылетом задержали рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако вылет сдвинули на 13:25.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что при заходе на посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц.