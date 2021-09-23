Спасатели потушили ночной пожар в Лужском районе

Спасатели потушили ночной пожар в Лужском районе
На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 23 сентября в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Пожарище загорелась нежилая постройка.

Сообщение о возгорании поступило в 4:36 мск. Очевидцы заметили дым, идущий от нежилой постройки, и позвонили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали четыре человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горела постройка на площади 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 5:07. Сведений о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об огне у торгового центра «ПИК». К месту возгорания баннера прибыли 5 пожарных машин.

Лужский район пожар происшествия


 

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