В Колпино в пакете нашли труп новорожденного ребенка

В Колпинском районе нашли труп ребенка, который был завернут в пакет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что в Колпино на Адмиралтейской улице, в 150 метрах от «Большого Ижорского» моста, на берегу реки «Ижора» находится пакет с трупом новорожденного ребенка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что на берегу реки без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп новорожденного ребенка женского пола, азиатской внешности.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовное дела.