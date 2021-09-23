Реконструкция Консерватории Римского-Корсакова завершится в 2024 году

Реконструкция Консерватории Римского-Корсакова завершится в 2024 году
Началась реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова. Фото: сайт Культура.рф

В Северной столице строительные работы по реконструкции Консерватории имени Римского-Корсакова завершат в 2024 году.

Об этом стало известно в четверг, 23 сентября. Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию и реставрацию основного здания первой консерватории России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В пресс-службе Главгосэкспертизы напомнили, что предыдущее положительное заключение было выдано в 2015 году. Из-за трудностей с подрядчиком спустя несколько лет работы прекратили. В 2021 году объект прошел повторную экспертизу.

Основное здание на Театральной площади планируют открыть в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году на реконструкцию консерватории будет выделено более 4,9 млрд рублей, а в 2023 году — свыше 5,5 млрд рублей. В итоге на реконструкцию здания потратят еще более 15,5 млрд рублей.

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Реконструкция Консерватории Римского-Корсакова завершится в 2024 году
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