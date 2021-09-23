Вакцина-спрей от COVID готова к тестированию добровольцами

Вакцина-спрей от COVID готова к тестированию добровольцами
Вакцина-спрей готова для тестирования. Фото: Pixabay

Назальная вакцина, которая может обеспечить защиту не только от коронавируса, но и от гриппа, успешно прошла все испытания.

Разработчики петербургского Научно-исследовательского института имени Смородинцева полностью подготовили назальную вакцину от COVID-19 для использования добровольцами. Все доклинические испытания спрей прошел и теперь ждет, когда им смогут воспользоваться желающие.

Испытания с участием добровольцев, как сообщает НИИ, ориентировочно планируются или в конце этого года, или в начале 2022. Стало известно, что желающие протестировать новую вакцину-спрей уже есть.

Работа нового препарата направлена на формирование Т-клеточного и общего иммунитета, а также защитного слоя в носу и ротоглотке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на настоящий момент в стране продолжается третья волна пандемии, но российский педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предположил стабилизацию ситуации к концу декабря.

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Вакцина-спрей от COVID готова к тестированию добровольцами
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