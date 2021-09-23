Опаздываю, но редко: Петербуржцы назвали главные причины для опозданий на работу

Опаздываю, но редко: Петербуржцы назвали главные причины для опозданий на работу
Чаше всего петербуржцы опаздывают из-за пробок. Фото: Pixabay

Самыми дисциплинированными сотрудниками оказались женщины – они редко позволяют себе серьезно опоздать.

Аналитики выяснили, как часто петербуржцы опаздывают на работу. В опросе приняли участие тысяча представителей экономически активного населения. Выяснилось, что 7 из 10 человек приходят на рабочее место вовремя. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Известно, что в 2009-м году уже проводился подобный опрос и тогда люди опаздывали куда чаще. Сейчас 73% горожан заверили, что всегда приходят в положенное время. Еще 16% человек отметили, что иногда опаздывают, но это случается несколько раз в год. Меньше всех опаздывают сотрудники старше 45 лет, а также женщины.

Что касается причин для опоздания, то их несколько. Главные – это пробки и проблемы с общественным транспортом. Намного реже петербуржцы опаздывают из-за семейных обязанностей или из-за того, что проспали. Среди прочих причин – это различные форс-мажоры, не зависящие от нас. Кто-то скромно признается, что просто непунктуален.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рынок труда становится цивилизованным.

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