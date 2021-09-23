На Новоприозеоском шоссе полдня лежит перевернутый «Солярис»

На Новоприозеоском шоссе полдня лежит перевернутый &#171;Солярис&#187;
В Ленобласти заметили пустой перевертыш. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Всеволожском районе Ленинградской области заметили легковушку вверх тормашками.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 23 сентября, «Солярис» перевернулся у Новоприозеоское шоссе. Машина так и продолжает лежать на крыше у съезда из Агалатово.

Один из пользователей Сети отметил, что автомобиль находится в таком состоянии с самого утра.

В данный момент неизвестно, все ли в порядке с водителем, которых находился внутри «Соляриса».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого собралась многокилометровая пробка. Один из автомобилей перевернут, второй – в кювете. По словам очевидцев, автомобиль марки «Шкода» после столкновения оказался в канаве, второй участник аварии перевернулся на бок.

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