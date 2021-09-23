Власти Ленобласти заявили о снижении темпов вакцинации от COVID

Руководитель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин считает, что темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции среди жителей 47-ого региона значительно снизились.

«Последний месяц мы прививаем около 2 тыс. человек в день первым компонентом. На пике нашей работы в середине лета мы прививали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. К сожалению, эти темпы не удалось сохранить исключительно в результате того, что приверженность наших жителей вакцинации сейчас минимальна, её нет», — приводит ТАСС слова главы Комздрава.

По информации правительства Ленобласти, в общей сложности в регионе вакцинированы 561 260 человек. Вылегжанин заявил, что первый укол от коронавируса получило 35,8% населения области.

Кроме того, в регионе продолжает работать 111 пунктов вакцинации, все они не перегружены желающими, дефицита вакцины также нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области от гриппа привились менее 6% населения.