В Ленобласти от гриппа привились менее 6% населения

Сделать прививку от гриппа нужно не менее чем 1,202 млн жителей Ленинградской области.

В 47-ом регионе вакцину от гриппа сделали менее 6% взрослого населения области. Глава регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Историк считает, что такой показать катастрофически мал.

По словам Историка, необходимо работать как над ситуацией с коронавирусом, так и над вакцинацией от гриппа.

Глава Комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин добавил, что от гриппа необходимо привить не менее 1,202 миллиона жителей Ленобласти. Вакцинация будет проходить параллельно с вакцинацией от COVID-19. Между прививками должно пройти не менее 30 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор ведет мониторинг иммунизации населения страны от гриппа. По состоянию на 20 сентября в России прививку от простудной инфекции сделали более 7 млн человек, что составляет 4,97% от численности населения страны.