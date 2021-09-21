Прививку от гриппа сделали более 7 млн россиян

В России на сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли почти 5% граждан. Об этом сообщили в пресс-службе.

Роспотребнадзор ведет мониторинг иммунизации населения страны от гриппа. По состоянию на 20 сентября в РФ прививку от простудной инфекции сделали более 7 млн человек, что составляет 4,97% от численности населения страны.

По данным специалистов, на 37-й неделе текущего года на территории России отмечался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, состоящий в основном из респираторных заболеваний негриппозной этиологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к середине сентября Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по вакцинации. Лидером стала Белгородская область, следом идет Чукотка.