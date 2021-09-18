Подмосковье вошло в тройку лидеров по темпам вакцинации от COVID

Подмосковье вошло в тройку лидеров по темпам вакцинации от COVID
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

К середине сентября Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по вакцинации.

Лидером по охвату прививками населения по РФ стала Белгородская область. Там прививку получили 47,53% жителей. Следом идет Чукотка с 45,24% вакцинированными. Московская область заняла третью строчку рейтинга с 45,14%.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные о ходе прививочной кампании, согласно общим показателям, к середине текущего месяца хотя бы по одной дозе вакцины получили 45,8 млн россиян. Полностью вакцинировались больше 39,8 млн граждан.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно.

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